PSOL lança Guilherme Boulos como pré-candidato à presidência da República

No último sábado (10), o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, 35, foi escolhido como pré-candidato à presidência da República pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

Boulos foi escolhido por 69% dos votos dos 126 representantes da Conferencia Nacional da sigla. O restante dos votos foram divididos entre Plínio Arruda Sampaio Jr. (21%), Plininho (6%) e abstenções (4%). A indígena Guajajara foi escolhida como vice de Boulos.

O pré-candidato disse que pretende apostar nas construções com alianças com movimentos sociais para chegar ao segundo turno. Ainda nas propostas, Boulos cita reformas tributárias, agrária, além de plebiscitos para revogar medidas aprovadas pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB).

“Nós queremos disputar o projeto de país. Não teremos uma candidatura apenas para demarcar espaço dentro da esquerda brasileira. Vamos apresentar uma alternativa real de projeto para o Brasil”, afirmou Boulos, em comunicado divulgado pelo partido após a votação.

Além da presidência, ele almeja ampliar a bancada do PSOL no Congresso Nacional para viabilizar propostas.