PSOL oficializa candidatura de Simony dos Anjos à Prefeitura de Osasco

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) oficializou a candidatura de Simony dos Anjos à Prefeitura de Osasco, em convenção realizada à distância, neste sábado (12). Gilmar Soares foi apresentado como vice-prefeito na chapa, que conta com 19 candidatos a vereador.

Evangélica, a professora e candidata a prefeita diz que pretende representar moradores da periferia, dos negros, jovens, dos LGBTQI+ e daqueles que “não se identificam com os já tradicionais grupos políticos da cidade”.

Em seu discurso, Simony reforçou seu compromisso em trabalhar para que o osasquense se sinta representado pelo poder público, além de destacar situações pelas quais ela pretende lutar contra.

“Hoje, 130 anos após o fim da escravatura, eu ainda vejo os jovens apanhando da polícia e mulheres negras morrendo sem atendimento médico e obstétrico. Eu – mulher, periférica, preta, mãe – não sou uma cidadã que possa dirigir esta cidade para os nossos irmãos e irmãs? Sim. Eu sou”.

Vice

Gilmar Soares, apresentado como o vice na chapa do partido, é graduado em Ciências Sociais e História e foi professor da rede pública. Vítima de um câncer que o deixou paraplégico, hoje ele se considera uma das principais referências na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

“Sempre batalhei por uma educação democrática e de qualidade, pelo fim da discriminação, do racismo e da xenofobia. E estou no lugar certo, pois, se existe uma reserva ética neste país, esta reserva tem nome: chama-se PSOL”, afirmou o candidato, no evento online.