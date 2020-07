PT confirma indicação de Emidio à Prefeitura de Osasco em evento neste sábado (4)

O PT de Osasco realiza encontro na tarde deste sábado (4) para confirmar a indicação do nome do deputado estadual Emidio de Souza para ser o candidato do partido a prefeito nas eleições de novembro.

Emidio já foi prefeito de Osasco por dois mandados, de 2005 a 2012. Em 2018, foi eleito deputado estadual com 65,9 mil votos. Ele também já foi vereador na cidade, entre 1988 e 2000, e ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa entre 2003 e 2004, quando foi eleito prefeito de Osasco pela primeira vez.

Devido à pandemia de covid-19, o encontro que oficializa a indicação de Emidio pelo PT será transmitido online, via redes sociais, aos filiados e simpatizantes do partido. O evento também vai discutir estratégias de campanha, chapa, coligações e plano de governo, entre outros temas.