PT oficializa candidatura de Emidio à Prefeitura de Osasco neste domingo (13)

O Partido dos Trabalhadores de Osasco realizará, neste domingo (13), a partir das 10h, a convenção municipal que vai homologar a candidatura a prefeito do deputado estadual Emidio de Souza.

Também serão homologados o nome do pastor evangélico Silvio Neves (PTB) como candidato a vice-prefeito e a chapa de candidatos a vereadores e vereadoras do partido. Devido à pandemia de covid-19, o encontro acontecerá em ambiente virtual e será transmitido ao vivo, na página oficial de Emidio no Facebook.

O evento será prestigiado pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e pelo ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad. Também participarão da convenção os presidentes do PV e PTB, Carlos Marx e Silvio Neves, respectivamente, e dos filiados das duas agremiações partidárias, que compõem a coligação que apoia o nome do Emidio de Souza para prefeito nas eleições de novembro.

Além das lideranças municipais, a convenção também será prestigiada por lideranças e personalidades políticas do cenário nacional e estadual, entre elas, os deputados federais Alexandre Padilha, Maria do Rosário, Arlindo Chinaglia e Rui Falcão; o senador Humberto Costa, o ator e diretor Sérgio Mamberti, entre outras lideranças.