Público pode visitar exposição fotográfica gratuita em instituição de Osasco nesta quinta (11)

A instituição Lar Jesus Entre as Crianças, localizada no Jardim Rochdale, em Osasco, recebe nesta quinta-feira (11), a partir das 11h, uma exposição fotográfica aberta ao público. O evento é uma iniciativa do projeto Novas Conexões, da Renovarte Produtora Cultural.

publicidade

A exposição é resultado do processo prático e teórico realizado na entidade entre abril e julho por meio da Oficina de Fotografia, que ensina técnicas de fotografia para celular, capturando imagens que expressam questões ambientais, sociais e do cotidiano. Cerca de 50 crianças e adolescentes participaram das duas turmas em Osasco.

A gestora da Renovarte, Patrícia Santos, explica que o objetivo da iniciativa é conscientizar sobre a importância da arte na transformação do ambiente. “O resultado são fotos incríveis, tiradas a partir dos celulares dos próprios alunos, com as técnicas aprendidas no decorrer da oficina”, pontua.

publicidade

SERVIÇO

Novas Conexões – Exposição de fotografia

Quando: Quinta-feira, 11 de julho, a partir das 11h

publicidade

Onde: Lar Jesus Entre as Crianças, Rua João Kaufmann, 437, Rochdale – Osasco

Entrada gratuita

Acessibilidade em Braile nas Fotografias