Pyong é eliminado do BBB20 e volta para a casa em Alphaville

Um dos moradores ilustres de Alphaville, o hipnólogo Pyong Lee foi oitavo eliminado do Big Brother Brasil 20, com 51,70% dos votos, na noite desta terça-feira (17).

Pyong esteve no paredão contra Babu, que teve 47,71%, e Rafa, que recebeu 0,59%. A votação pela internet teve 385 milhões de votos, segundo a TV Globo.

Com a saída do programa, Pyong vai, enfim, conhecer o filho Jake, que nasceu no período em que o hipnólogo esteve confinado na casa do BBB20.

Uma campanha pedindo votos pela saída de Pyong teve grande mobilização nas redes sociais desde que ele entrou no paredão. Já começaram a circular diversos memes sobre a saída do hipnólogo. Confira alguns abaixo:

#ForaPyongLee

perdeu o nascimento do filho por causa de 1 milhao e meio e agora perdeu o 1 milhao e meio pic.twitter.com/nsSkeV7c80 — allysu (@allysusampaio) March 18, 2020

GRAVEI A REAÇÃO DE TODO MUNDO PQ FOI NECESSÁRIO giselly em choque

marcela se tocando onde se meteu

daniel surtando

ivy em choque obrigado brasil

#BBB20 #forapyonglee pic.twitter.com/3ow4Z5UumM — #BBBB20 (@nadaaver120) March 18, 2020