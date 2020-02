Pyong Lee chama Prior de “burro” e é chamado de “falso”: “Não seria seu amigo nunca”

O hipnólogo Pyong Lee, morador de Alphaville confinado no BB20, da Rede Globo está “causando” dentro da casa. Na madrugada desta quarta-feira (26), o “brother” foi acusado de não ser humilde e verdadeiro, e rebateu as críticas com ironia.

Em conversa durante esta madrugada, Pyong rebateu Prior após ser acusado pelo brother de ser soberbo. “Eu te acho fraco, sabe por quê? Petrix foi para o paredão e saiu. Hadson e Lucas também. Se você acha que isso é não ser humilde, o problema é seu. E tem mais, sabe por que eu te acho burro? Porque a regra máxima do BBB, que o Tiago repete todo programa, é que a gente tem que ficar longe do paredão. E o que você faz toa vez? pede pra ir pro paredão”, disse.

Irritado, Prior rebateu o hipnólogo. “Você quer dar palestra? Fala baixo. Em qualquer time, com o seu ego, você não joga em lugar nenhum em termos de competição”.

O climão em torno do hipnólogo continuou dentro da casa. Em outra conversa sobre o jogo, Pyong foi acusado por Felipe de não ser verdadeiro. “Eu não seria seu amigo nunca, porque aqui dentro você é falso”.

A troca de figurinhas aconteceu logo após Felipe dizer que soa falsidade o fato dele “não querer passar a mão na cabeça” dos brothers quando o assunto é paredão. Pyong retrucou com ironia. “É porque esse é o jogo, de convivência e passar verdade”. “Se fosse para ser conveniente, eu teria colado na Bia, na Mari, na Manu, Rafa, em quem tem mais seguidores”, continuou.