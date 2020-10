Pyong Lee critica boatos e nega saída de mansão em Alphaville: “Tenham um pouquinho de cérebro”

Após rumores de que o ex-bbb Pyong Lee havia se mudado da mansão em Alphaville, comprada recentemente, o hipnólogo usou as redes sociais, na tarde desta terça-feira (13), para negar os boatos.

publicidade

“Olha, eu sei que quem acompanha sabe, quem assistiu os vídeos sabe também, mas saíram notícias que a gente tinha mudado de casa, né. […] Gente, foi uma visita, de nossa família para a família de Christian Figueiredo, e continuamos aqui, ó”, disse o youtuber, mostrando a sala da mansão.

As especulações surgiram após o ex-bbb anunciar que estava de mudança temporária para a casa de seu amigo, o youtuber Christian Figueiredo. Em seu canal, Pyong mostrou como foi a experiência, que fez parte de um projeto em parceria com o amigo.

publicidade

“A gente só passou três dias, então cuidado com as fake news, com as fofocas. Não leiam somente títulos e compartilhem notícia errada, falsa, tá bom? Sejam um pouquinho inteligentes, tenham um pouquinho de cérebro nesse século 21″, continuou Pyong.

A mulher do ex-bbb, a digital influencer Sammy Lee não gostou do tom usado por Pyong para comentar o assunto e rebateu o marido nos mesmos vídeos publicados nos stories. Sammy pediu calma, ensinou como o marido deveria falar e revelou ainda que vão receber a família Figueiredo por três dias.

publicidade

“Amores, nós não mudamos de casa, a gente continua morando aqui. A gente espera do fundo do coração que as pessoas parem de acreditar em todas as fake news que saem por aí. Vamos com calma, vamos prestar atenção direitinho. Se vocês assistirem aos vídeos do canal vocês vão acompanhar tudo que está acontecendo, a gente contou lá que estava só visitando os Figueiredo”, disse.

Não satisfeito, Pyong rebateu a esposa e encerrou o assunto alfinetando os internautas: “Resumindo o que mamãe Sammy disse: Deixa de ser preguiçoso, se você quer ser alguém na vida, fazer sucesso, leia as coisas direito, não leia só o título e compartilha fake news”.

&