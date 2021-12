Quadrilha do Pix: engenheiro perde mais de R$ 26 mil após sequestro em Santana de Parnaíba

Um engenheiro de 62 anos viveu momentos de terror ao ser sequestrado, em Santana de Parnaíba, na noite de quarta-feira (15). A vítima ficou refém de criminosos por 24 horas, foi obrigada a fazer transferências via Pix e teve prejuízo de R$ 26,7 mil.

Ao tomar conhecimento da ocorrência, equipes do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam, na noite desta quinta (16), um jovem de 23 anos suspeito de envolvimento no crime. A prisão ocorreu durante patrulhamento na rua Tietê, no bairro Engenho Novo, em Barueri.

Aos policiais, o indivíduo admitiu ser integrante de uma quadrilha Pix e responsável pelas transações financeiras feitas pelo grupo. Após a apreensão, os policiais chegaram até o engenheiro, que foi libertado.

A vítima disse à polícia que estava a caminho de casa, após o trabalho, quando foi surpreendida pelos bandidos. O engenheiro contou também que perdeu R$ 26,7 mil após transferências via Pix e compras efetuadas pela quadrilha.

O caso foi registrado na Delegacia de Cajamar, que prossegue com as investigações para identificar e prender os outros integrantes do grupo.

