Quadrilha faturava R$ 100 mil por mês com aluguel clandestino de carros de luxo furtados de locadoras

Uma quadrilha faturou pelo menos R$ 100 mil por mês com o aluguel clandestino de carros de luxo furtados. O esquema criminoso foi descoberto pela Polícia Civil, que localizou cerca de 80 rastreadores retirados dos veículos e escondidos dentro de um imóvel num condomínio, na Granja Viana, bairro nobre entre Carapicuíba e Cotia.

De acordo com reportagem exibida no final da tarde desta terça-feira (23), no jornal “Brasil Urgente”, da Band, a quantidade de furtos de carros na região do Alto do Tietê chamou a atenção da Polícia Civil da Grande São Paulo, que começou a investigar e chegou à quadrilha especializada em furto e locação clandestina de veículos.

Segundo a polícia, o grupo alugava os carros em locadoras da região do Alto do Tietê, mas não os devolvia. “Essas pessoas efetuavam a locação dos veículos através de laranjas, que entregavam esses veículos em Carapicuíba a partir do momento em que eram retirados os rastreadores e então sublocados para pessoas de boa fé”, explicou o delegado Gabriel Sandroni ao “Brasil Urgente”.

As investigações levaram a Polícia Civil até uma casa localizada dentro de um condomínio de luxo, na Granja Viana, onde foram encontrados ao menos 80 rastreadores de veículos furtados nos últimos cinco meses. No endereço, foram apreendidos cinco carros novos e blindados, avaliados em R$ 1 milhão, todos furtados de locadoras. Também foram apreendidos cartões bancários falsificados, maquininhas, bloqueadores de sinais, celulares, computadores e uma pistola.

Um homem apontado como o chefe da quadrilha teve a prisão temporária decretada por lavagem de dinheiro, associação criminosa, furto e estelionato. Ainda segundo a polícia, outros cinco suspeitos de envolvimento no esquema foram identificados.

Com informações do “Brasil Urgente”