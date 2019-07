Quadro de Rogério e Aline Lins muda de “estável” para “bom”

Novo boletim médico sobre o estado de saúde do prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins, divulgado na manhã desta quarta-feira (3) diz que o quadro dos dois é “bom”. Até ontem (2), o termo usado era “estável”.

No entanto, ainda não há previsão de alta. “O quadro dos pacientes é bom e os mesmos permanecerão em tratamento no Hospital Municipal de Osasco – Antônio Giglio”, diz o boletim médico.

“Os pacientes passaram bem o dia de ontem confirmando as expectativas de melhoras. Receberam a atenção multiprofissional e continuam com restrições a visitas. Para hoje (03) esta programada a terceira troca de curativos sob sedação no centro cirúrgico que será realizada pela equipe de cirurgia plástica”, continua o documento.

Sem licença

Mesmo no hospital, o prefeito não se licenciou do cargo e continua despachando. Os contatos com secretários e funcionários são por telefone ou internet. As visitas são restritas para evitar o risco de infecção. Em coletiva de imprensa nesta terça, o médico Hugo Gregoris de Lima afirmou que a decisão de continuar trabalhando do hospital, “do ponto de vista médico não é recomendável”.

Rogério e Aline Lins sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos, braço e rosto. De acordo com o médico, “algumas pequenas áreas podem necessitar de enxerto de pele”.

Hugo Gregoris de Lima declarou ainda que, apesar da gravidade do trauma, “a equipe médica continua otimista em relação a [não haver] potenciais sequelas, tanto estéticas quanto funcionais”.

Ele afirmou ainda que não foi necessária, de acordo com critérios técnicos, a remoção dos pacientes a um hospital especializado em queimados.

Rogério e Aline Lins ficaram feridos em uma explosão ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor”, na noite de sexta-feira (28), na Arena Vip, no Jardim das Flores. Com queimaduras de primeiro e segundo grau em cerca de 14% do corpo, eles estão internados desde sexta-feira (28) no Hospital Municipal Antonio Giglio.

Em vídeo, Rogério Lins fala sobre acidente que feriu ele e a primeira-dama de Osasco, Aline Lins

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Boletim médico sobre o estado de saúde de Rogério e Aline Lins / quarta-feira, 3 de julho:

O Prefeito de Osasco Rogério Lins e sua esposa Aline Lins deram entrada no dia 28, às 20h31m no Hospital Antônio Giglio após acidente com fogo, segundo informações externas.

Os pacientes passaram bem o dia de ontem confirmando as expectativas de melhoras. Receberam a atenção multiprofissional e continuam com restrições a visitas.

Para hoje (03) esta programada a terceira troca de curativos sob sedação no centro cirúrgico que será realizada pela equipe de cirurgia plástica.

Os pacientes evoluem bem recebendo atenção multiprofissional, clinicamente afebril, deambulando e aceitando dieta.

O quadro dos pacientes é bom e os mesmos permanecerão em tratamento no Hospital Municipal de Osasco – Antônio Giglio.