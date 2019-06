“Qual é a Tua Obra?”, de Mário Sérgio Cortella, é tema de evento em Barueri

Evento com entrada gratuita na Biblioteca “Eny Cordeiro”, no Jardim Belval, em Barueri, discute o livro “Qual é a Tua Obra?”, do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, na próxima quarta-feira (26), das 19h às 22h.

Na obra, Cortella desmistifica conceitos e pré-conceitos, e define o líder espiritualizado como aquele que reconhece a própria obra e é capaz de edificá-la, buscando incessantemente o significado das coisas.

A biblioteca fica na avenida Ricardo Peagno, 78, Jardim Belval, Barueri.

Publicidade

Publicidade

….

Leia também:

Tio mata sobrinho a facadas em Carapicuíba

Prêmio de R$ 124 milhões da Mega-Sena vai para aposta de Osasco

Reformas alteram atendimento em UBSs | confira as mudanças

Estação começa a receber borrachão que diminui o vão entre o trem e a plataforma