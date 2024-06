Qualifica SP abre 20 vagas para curso gratuito de informática em Jandira

O Programa Qualifica SP – Novo Emprego, do governo estadual, está com 20 vagas abertas em Jandira para o curso gratuito de informática. Podem participar pessoas com 16 anos ou mais.

publicidade

As aulas estão previstas para começarem no dia 22 de julho e serão ministradas presencialmente, no Centro de Referência da Juventude (CRJ), localizado na Rua Fernando Pessoa, 195 – Vila Lucinda, Jandira, sempre das 18h às 22h10.

No total, o curso gratuito tem duração de 100 horas. Os alunos deverão ter frequência mínima de 75% das aulas presenciais para receberem o certificado ao final do curso.

publicidade

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de julho, no site do programa Qualifica SP (www.qualificasp.sp.gov.br), onde podem ser obtidas outras informações. Dúvidas também podem ser esclarecidas no telefone do CRJ de Jandira (11) 4619-7054.