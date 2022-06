Quarta-feira (22), segundo dia do inverno com sol e temperatura em elevação

A quarta-feira (22), segundo dia do inverno, começa com névoa pela manhã, mas o sol aparece e a temperatura sobe durante o dia, dando uma trégua no friozinho. Mas é preciso estar preparado para o “tira casaco, bota casaco”.

Entre às 14h e às 20h desta quarta, a temperatura despenca. A amplitude térmica chega a praticamente 10°C. Não há previsão de chuva.

Veja como ficam as temperaturas nas principais cidades da região:

Osasco

Mínima: 16°C

Máxima: 27°C

Barueri

Mínima: 16°C

Máxima: 27°C

Carapicuíba

Mínima: 15°C

Máxima: 26°C