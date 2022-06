Quarta-feira (22) tem seleção para 40 vagas de auxiliar de limpeza em Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta quarta-feira (22), uma seleção para preencher 40 vagas de auxiliar de limpeza. Podem participar homens e mulheres com idades entre 21 e 55 anos.

publicidade

A empresa contratante, que não teve o nome divulgado, exige também que os candidatos tenham experiência recente de um ano na área (registro em carteira de trabalho ou carta de referência).

O salário também não foi informado. A empresa oferece vale-transporte e estuda a possibilidade de colocar integração entre as cidades de Jandira, Barueri e Osasco.

publicidade

Outras vagas

Além das oportunidades para auxiliar de limpeza, a Casa do Trabalhador de Jandira reúne outras 11 vagas em diversos cargos, que exigem experiência: serralheiro (4), eletricista (2), e uma vaga para as funções de caldeireiro industrial, serralheiro industrial, pintor industrial, ajudante de obras e analista de faturamento em logística.

A maior parte dessas vagas é de contratação temporária (aproximadamente 5 meses), de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Além da remuneração, são oferecidos benefícios como vale-transporte, refeição, seguro de vida, EPIs e uniformes.

publicidade

Como se candidatar às vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Jandira:

O processo seletivo para as vagas de auxiliar de limpeza será realizado às 9h desta quarta-feira (22), na Casa do Trabalhador (Rua Rubens Lopes da Silva, 333 – Centro). É necessário comparecer com os documentos pessoais (RG e CPF) e currículo.

Já os interessados nas demais vagas devem levar o currículo na Casa do Trabalhador ou enviá-lo por e-mail (curriculos@jandira.sp.gov.br) até esta sexta-feira (24).

MAIS OPORTUNIDADES// Plataforma de aluguel de carros Kovi abre vagas de emprego em São Paulo