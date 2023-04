Quarta-feira (26) tem seleção em Carapicuíba para vagas de auxiliar operacional

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realizará nesta quarta-feira (26) mais uma seleção, desta vez, para preencher vagas de auxiliar operacional.

As oportunidades são para trabalhar em uma empresa que está localizada em Cajamar, com contratação intermitente. A empresa contratante, que não teve o nome divulgado, oferece diária de R$ 80 mais fretado.

Os interessados devem ter 18 anos ou mais, ensino médio completo, experiência na área e morar próximo ao Centro de Carapicuíba.

O processo seletivo será realizado na quarta-feira (26), às 8h30, no PAT (Dentro do Ganha Tempo no Plaza Shopping Carapicuíba). Necessário levar documentos pessoais e currículo atualizado.