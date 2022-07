A quarta-feira (27) será mais um dia ensolarado de inverno. A manhã começa com nevoeiro, mas o sol vem e as temperaturas sobem. As nuvens aumentam a tarde, mas não chove. Isso significa que a umidade vai despencar a tarde. Hidratação é fundamental.

Veja as temperaturas para hoje.

Osasco

Mínima: 15°C

Máxima: 27°C

Barueri

Mínima: 15°C

Máxima: 27°C

Carapicuíba

Mínima: 14°C

Máxima: 26°C

*Com informações do Climatempo.