Quarta-feira será de sol na região

Assim como a terça-feira (26), a quarta-feira (27) também será de sol e temperatura quente em toda a região. A máxima amanhã chega aos 31° C e a mínima aos 17°C. Céu fica com poucas nuvens, quase não há possibilidade de chuva e os ventos serão fracos.

A quinta-feira (28) continuará quente, com a máxima batendo nos 32° C de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. As nuvens começam a chegar na sexta (29), porém ainda fica abafado, com a máxima chegando aos 30° e pode chover.