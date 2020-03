Quarta temporada de “La Casa de Papel” é destaque em semana de estreias na Netflix

A Netflix atualiza o catálogo de séries e filmes semanalmente. Na sexta-feira (3), será a vez da quarta temporada da série “La Casa de Papel”, esperada por muitos, chegar à plataforma de streaming.

Nos novos episódios, o plano do Professor fica cada vez mais caótico, ao mesmo tempo em que o grupo de assaltantes vai passar por um dos momentos mais difíceis que já encontraram.

Publicidade

Além da nova temporada da série espanhola, a Netflix vai liberar, também na sexta, um documentário especial “La Casa de Papel: O Fenômeno”, falando sobre como o seriado conquistou o mundo.

Para o catálogo de filmes da plataforma, serão adicionados, na quarta-feira, clássicos como o vencedor do Oscar “Forrest Gump”, “Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa” e “Um Senhor Estagiário”.

Outros sete filmes de animação japonesa do Studio Ghibli vão entrar para a lista da Netflix ainda na quarta, com destaque para Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar.

Confira a lista das produções disponibilizadas pela Netflix nesta semana:

Séries

The Windsors – temporada 3 (31/03)

Well-Intended Love – temporada 2 (01/04)

La Casa de Papel – temporada 4 (03/04)

Filmes

O Herói (30/03)

Forrest Gump (01/04)

Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa (01/04)

Um Senhor Estagiário (01/04)

Coffee & Karem (03/04)

Documentários e especiais

Homens com Missão – temporada 5 (31/03)

Mandou Bem – temporada 1 (01/04)

Sunderland Até Morrer – temporada 1 (01/04)

The Iliza Shlesinger Sketch Show – temporada 1 (01/04)

La casa de papel: O Fenômeno (03/04)

Animes

PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins (01/04)

Sussurros do Coração (01/04)

O Castelo Animado (01/04)

Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar (01/04)

Da Colina Kokuriko (01/04)

Vidas ao Vento (01/04)

As Memórias de Marnie (01/04)

Violet Evergarden Gaiden – Eternidade e a Boneca de Automemória (02/04)

Infantil

Larva: Ilhados – temporada 2 (01/04)

StarBeam – temporada 1 (03/04)