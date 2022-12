Quase 1,5 milhão de veículos passaram pelas rodovias da região no Natal

As consessionárias CCR Viaoeste e CCR Rodoanel encerraram a Operação Natal e divulgaram os números apurados durante o final de semana de comemorações.

Segundo a Viaoeste, 560 mil veículos passaram pelo sistema Castello/Raposo. Já a empresa CCR Rodoanel verificou 960 carros no trecho oeste do anel viário.

A Operação Natal, que começou à zero hora quinta-feira (22) e terminou 0h de ontem (25), registrou 35 acidentes no sistema Castello/Raposo, sem vítimas fatais. Já no rodoanel trecho oeste foram registrados 11 acidentes, também sem vítimas fatais.

Confira abaixo os principais tipos de atendimento realizados nas rodovias durante a operação:

Atendimentos realizados pela CCR ViaOeste

Inspeção de tráfego: 664

Socorro mecânico: 397

Guincho: 354

Resgate: 59

Atendimento 0800: 862

Atendimento via whatsApp: 1.887

Atendimentos realizados pela CCR RodoAnel