Quatro novas marcas chegam ao SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco amplia seu mix de lojas com quatro novas marcas. O centro de conveniência e lazer traz para a cidade a primeira The Body Shop, referência internacional em cosméticos naturais e sem testes em animais. A responsabilidade ecológica e sustentável é reforçada também pela Rosa D’ Madeira, que produz rosas artesanalmente com resíduos de madeira. A Animal Tour e a Fábrica Di Chocolate completam as opções de entretenimento e gastronomia.

“Escolhemos especialmente o SuperShopping Osasco por ser um ambiente completo, com segurança e conforto. A cidade é, para nós, uma área de grande relevância para expandir a The Body Shop no Brasil”, explica Ana Okamoto, gerente de Expansão da marca.

O quiosque da The Body Shop, instalado no 1º Piso, conta com produtos faciais, corporais, para banho e fragrâncias para homens e mulheres, além de acessórios e kits ideais para presente, com preços a partir de R$ 12,60.

Para quem quer provar novos sabores, a Fábrica Di Chocolate está preparada para os dias quentes com milk-shakes, saladas de frutas e creme de fruta gelado. A loja, localizada no 3º Piso, também oferece bombons a partir de R$ 2,50.

A Rosa D’ Madeira, 2º Piso do shopping center, personaliza suas flores com aromas especiais e formas delicadas de rosas em diferentes colorações.

No mesmo andar, a hora da diversão é garantida com as pelúcias motorizadas da Animal Tour. Os passeios de até 10 minutos nos bichos preferidos das crianças custam R$ 20. O quiosque conta também com balões metalizados, mini pelúcias e carrinhos para mães e pais conduzirem os filhos durante as compras.