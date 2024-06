Queima de fogos fecha ‘arraiá’ na segunda, 24, Dia de São João e feriado em Barueri

Nesta segunda-feira, 24 de junho, é feriado em Barueri pelo dia do padroeiro da cidade, São João Batista. Também será o encerramento do “arraiá”, ao som do forró do Rastapé, a partir das 20h, e a tradicional queima de fogos.

Devido a esse feriado municipal, algumas repartições públicas estarão fechadas nesta segunda. É o caso das Secretarias Municipais, do Ganha Tempo e das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Os serviços voltam a funcionar a partir das 8h, na terça-feira (25).

Já a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil e os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, sendo serviços essenciais, trabalharão ininterruptamente. A Farmácia Municipal de Barueri e todos os prontos-socorros também funcionam normalmente nesse período.

O Parque Dom José (Vila Porto) funciona normalmente das 6h às 19h; o Parque Ecológico (Alphaville) abre das 7h às 17h; e o Parque Taddeo Cananéia (Parque Imperial), das 6h às 17h.