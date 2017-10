“Quem avisa, amigo é”, posta secretário de Osasco no viral “maconheiros vão morrer antes do Natal”

O secretário de Segurança de Osasco, Valdeci Magdanelo, entrou na onda de compartilhamentos do vídeo viral no qual o apresentador Sikera Jr., do SBT de Alagoas, diz que “quem fuma maconha, fuma crack e cheira pó, vai morrer até o Natal”. O vídeo viralizou na internet no fim do ano passado. “Quem avisa, amigo é”, postou Magdanelo ao compartilhar o vídeo nesta terça-feira, 17, no perfil dele no Facebook.

“Poderia ter incluído que fuma cigarros, quem aprecia uma cangibrina (sic) e quem enche a memória do nosso celular com ‘gifs’, imagens, fotos, textos imensos!!”, emendou o secretário, entrando na brincadeira.

São comuns na página de Magdanelo no Facebook as críticas “a quem envia via WhatsApp “gifs” chatos e que se repetem, repetidos ‘bom dia, boa tarde, boa noite’ (basta uma vez), textos imensos, orações intermináveis”. “Arrumem algo melhor para fazer, meus dias são concorridos com tantos afazeres”, postou o secretário osasquense.