Quem deixa o BBB 23 hoje? Enquete aponta votação acirrada entre Bruna e Fred Nicácio

Enquete realizada pelo portal “Notícias da TV” aponta que há grande chance de Fred Nicácio deixar o Big Brother Brasil 23 na noite desta terça-feira (11). Neste Paredão, o médico tem 49,33% dos votos na enquete até às 16h36 de hoje, contra 46,34% de Bruna Griphão.

Também na berlinda, a osasquense Sarah Aline aparece com apenas 4,32% dos votos na enquete. Foram registrados mais de 321 mil votos na enquete do “Notícias da TV”.

A parcial, no entanto, é diferente do que aponta a enquete do Uol, na qual Bruna é a sister que aparece com mais chance de sair da casa mais vigiada do Brasil. Fred Nicácio tem 45% de rejeição na enquete do portal.

