Quem matou Bárbara? Polícia investiga execução de mulher a facadas em Carapicuíba

A Polícia Civil investiga a morte da moradora de Carapicuíba Bárbara Ingrid Mendes de Jesus, aos 28 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (31). O corpo dela foi encontrado dentro de um córrego, no Jardim Ana Estela.

De acordo com as investigações, Bárbara teria levado várias facadas e foi arremessada já sem vida no córrego, que fica atrás da rua em que morava. O corpo da vítima estava enrolado em um cobertor quando foi localizado.

As causas e o autor do crime ainda são desconhecidos. O celular de Bárbara, que estava ao lado do corpo, foi apreendido e encaminhado para perícia. Os peritos estiveram no local onde o corpo foi encontrado.

Bárbara é a mais velha de seis irmãos e morava sozinha em uma casa de difícil acesso, na rua Porto Vitória. A namorada dela notou o desaparecimento e comunicou a família, que começou a procurar pela moradora de Carapicuíba na quinta-feira.

“O celular dela desligou umas 18h, e depois disso a gente começava ligar e só dava caixa postal. Aí começamos a procurar e não achamos nada”, contou Adenilva Mendes, mãe da vítima, em entrevista ao “Cidade Alerta”, da Record TV. “Ela estava trabalhando em casa, não foi roubada, não levaram nada”, continuou.

O corpo de Bárbara foi enterrado na manhã do domingo (3), sob muita comoção após o crime que chocou a comunidade, que pede Justiça. Até o momento, ninguém foi preso. As investigações prosseguem.