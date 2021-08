Quem pagar conta de luz via PicPay até domingo (15) pode receber até 40% do dinheiro de volta

Uma parceria entre a Enel Distribuição São Paulo e o PicPay oferece cashback de até 40% para consumidores que efetuarem o pagamento da conta de luz com cartão de crédito pela carteira digital do aplicativo até domingo (15). A campanha teve início em abril deste ano e foi prorrogada por duas vezes.

Os consumidores que optarem pela modalidade de pagamento de crédito à vista no PicPay terão direito a um crédito (cashback) de 40% do valor da conta de luz, limitado a R$ 15. Outra possibilidade oferecida na parceria é o parcelamento da conta de energia em até 12 vezes, recebendo cashback de até 20% do valor da fatura, conforme previsto no regulamento da campanha.

“Essa parceria com o Picpay é mais um passo na transformação digital dos nossos canais de relacionamento, oferecendo um benefício concreto aos nossos clientes. Com isso, trazemos mais um serviço que facilita o pagamento da conta de luz, evitando que o consumidor tenha que se deslocar à lotérica ou outro canal presencial neste momento”, diz o diretor de Mercado da Enel Distribuição São Paulo, André Oswaldo.

Para participar da campanha, é necessário criar ou acessar a conta do PicPay, caso já tenha uma registrada, e realizar o pagamento. O aplicativo permite o pagamento tanto das contas físicas quanto digitais, através da leitura do código de barras e está disponível para download nos sistemas Android e iOS.

Dúvidas sobre as funcionalidades do aplicativo PicPay ou valor do cashback e informações sobre taxas do cartão de crédito nessa operação estão disponíveis no PicPay (menu “ajustes”, opções “Geral” e “Precisa de Ajuda?”). Mais informações sobre o regulamento da campanha podem ser encontradas no site da Enel.

