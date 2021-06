Quem tem 50 anos ou mais pode se vacinar contra a covid-19 em Itapevi a partir de segunda (14)

Em Itapevi, as pessoas a partir dos 50 anos já poderão se vacinar contra a covid-19 a partir de segunda-feira (14). O imunizante será aplicado, das 8h às 16h, em três pontos de vacinação.

Além dos dois polos na Comunidade Kolping Cristo Rei (Rua Brasília Abreu Alves, 33, Jardim São Carlos) e no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A, Vila Aurora), a cidade contará agora com um novo posto em Amador Bueno, no Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto (Rua Bambina Amirabile Chaluppe, 492).

No Ginásio de Esportes e na Kolping, a imunização funciona no esquema Drive-Thru e pedestres, já em Amador Bueno, o atendimento será apenas para pedestres. No ato da vacinação é obrigatório apresentar documento com foto constando o número do CPF e comprovante de endereço.

A Prefeitura de Itapevi orienta que antes de tomar a vacina, este público deve realizar o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br. As informações pedidas pelo portal são CPF, data de nascimento, nome da mãe, endereço, telefone para contato e e-mail.

Grupos prioritários

Pessoas com comorbidade de 18 anos ou mais também já podem ser vacinadas contra a Covid-19, o mesmo com grávidas ou puérperas (que tiveram filhos há pelo menos 45 dias) nos três postos.

