Quermesse da Catedral de Osasco termina neste fim de semana com promoções e brindes

A edição 2021 da tradicional quermesse da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, está chegando ao fim. O evento se encerra neste domingo (1°), com preços promocionais e uma novidade: nas compras a cima de R$ 40, o público ganha um copo personalizado como lembrança do evento.

Entre as delícias que são vendidas nas barracas estão: pamonha, churrasco, pastel, lanche de linguiça e hambúrguer, além dos bolos confeitados, espetinho de morango, maçã do amor e a tradicional fogazza.

A quermesse é realizada no estacionamento da Catedral (Avenida Santo Antônio, 1090, Vila Osasco) no sábado, das 16h às 20h, e no domingo, último dia, das 9h às 12h e das 16h às 20h. A entrada é gratuita.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o evento mais tradicional da igreja foi adaptado. Além disso, segue todos os protocolos sanitários para que o público possa aproveitar, com segurança.

Todo o valor arrecadado com a venda dos alimentos é destinado à manutenção da Catedral. Mais informações podem ser encontradas na página da igreja no Facebook ou no site https://catedraldeosasco.com.br/.

