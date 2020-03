“Quero pegar um pedaço desse filão”, diz empresário preso fabricando álcool em gel falso

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (18), os responsáveis por uma indústria química que produzia álcool em gel falsificado em Taboão da Serra. Os agentes chegaram ao local por meio de uma denúncia anônima feita ao programa “90 Minutos”, da rádio Bandeirantes.

No local, agentes do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) encontraram diversos barris de álcool em gel produzido sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Constatamos uma série de irregularidades, inclusive, produtos com datas posteriores de fabricação, para dezembro de 2020”, disse Mário Palumbo, delegado do GARRA, ao “Brasil Urgente”, da Band.

Em vídeo divulgado na reportagem, um dos responsáveis pelo estabelecimento confirma a produção do material, mas diz que a acusação não procede. “A gente tem autorização sim, se não tivesse, não estava fazendo. Eu sou empresário, e quero pegar um pedaço desse filão [se refere ao aumento na procura de álcool em gel, por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19)]”.

Mais de dez funcionários trabalhavam na fábrica que produzia o produto falsificado, de acordo com Palumbo. Dois químicos foram conduzidos ao DP de Taboão da Serra, onde o caso foi registrado, e possivelmente, vão responder pelo crime de falsificação/alteração de produtos com fins medicinais.