“Quero que Osasco seja referência na regulamentação do Uber”, diz Rogério Lins

Durante evento no qual foi anunciado o patrocínio da Uber ao time do Basquete Osasco, o prefeito Rogério Lins (Podemos), destacou que a regulamentação do serviço de transporte por aplicativo foi uma de suas bandeiras de campanha e afirmou querer que a cidade “seja referência na regulamentação do Uber”.

“Quero inclusive motivar e incentivar aos prefeitos da região, que Osasco seja uma referência na regulamentação do Uber. O Uber é uma realidade, veio para ficar. Em qualquer pesquisa de opinião, mais de 80% da nossa população é favorável à regulamentação do Uber”, declarou o prefeito.

“Não tenho dúvidas que nos próximos dias, já que o Uber está há três anos na nossa cidade, vamos ter outro presente, não somente para o Uber, mas para os usuários, para a população, que é a votação desse projeto [de regulamentação do Uber] na Câmara Municipal”, completou. Ele chegou a dizer, inclusive, que convidou a empresa para se instalar em Osasco.

Projeto pela regulamentação do serviço está em tramitação na Câmara e aguarda o aval dos vereadores.