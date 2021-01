Quico, de Chaves, anuncia pré-candidatura a governador no México

O ator Carlos Villagrán, de 76 anos, anunciou que vai disputar as eleições mexicanas

O ator Carlos Villagrán, de 76 anos, mais conhecido pelo seu personagem Quico, de “Chaves”, seriado exibido por 36 anos no SBT, anunciou a sua pré-candidatura a governador e a prefeito em Querétaro, no México.

“Depois de 50 anos fazendo as pessoas rirem, me encontro em outra plataforma, que me traz uma tremenda honra”, afirmou o ator durante coletiva de imprensa, à revista Forbes mexicana.

Villagrán se filiou ao Partido Querétaro Independiente em sua tentativa de ingressar na política. “Alguns tem lhe criticado muito por ser um ator, porém o homem é um extraordinário estudioso, comprometido, e sua profissão não implica que não tenha um conhecimento sólido a respeito das necessidades”, disse Connie Herrera Martínez, presidente do partido, sobre a candidatura do ator.

O partido de Villagrán deve decidir todos os seus candidatos até o dia 8 de fevereiro. Já as eleições no México serão realizadas no dia 6 de junho.