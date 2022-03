Quinta (10) tem seleção com vagas de operador de atendimento em Barueri

A empresa Liderança Cobranças Inteligentes, em Barueri, está com vagas de emprego abertas para a função de operador de atendimento. A seleção será realizada na quinta-feira (10), no Ginásio José Corrêa, Centro.

Os interessados devem comparecer ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no Centro, a partir das 9h. Participará da seleção, que é organizada pela Casa do Trabalhador de Barueri, quem chegar no máximo até as 11h.

As vagas disponíveis são para trabalhar de segunda a sábado das 8h às 14h20 e das 14h40 às 21h. Salário e benefícios não foram informados pela empresa contratante.

Pode se candidatar às oportunidades quem tiver 18 anos ou mais, ensino médio completo e que seja morador Barueri ou região. Experiência comprovada em cobrança servirá como diferencial. O uso de máscara é obrigatório durante o processo seletivo.