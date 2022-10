A previsão do tempo indica que esta quinta-feira (13) será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva, mas à noite não deve chover em cidades como Osasco, Barueri e Carapicuíba.

publicidade

Confira como ficam as temperaturas hoje (13):

Osasco

Máxima: 29ºC

Mínima: 18ºC

publicidade

Barueri

Máxima: 29ºC

Mínima: 18ºC

Carapicuíba

Máxima: 28ºC

Mínima: 17ºC

publicidade

Com informações do Climatempo