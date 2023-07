Quinta-feira (13) tem seleção para 320 vagas temporárias de auxiliar de produção

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza nesta quinta-feira (13), às 9h, processo seletivo para contratação de 320 auxiliares de produção para empresa gráfica. As vagas são temporárias.

Os candidatos devem ter o ensino médio completo. Não há exigência de experiência prévia.

O salário é de R$ 1.939,63, com refeição no local e ônibus fretado com itinerário em Barueri, Osasco, Santana de Parnaíba e Carapicuíba.

Os interessados devem comparecer no dia e hora mencionados no Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme P. Gugliemo, 1000, Centro) com os documentos pessoais, currículo atualizado e caneta.