Quinta-feira tem novo mutirão de emprego em Carapicuíba com 600 vagas

Nessa quinta-feira (9), a partir das 8h, o PAT Carapicuíba realiza mais um mutirão do emprego com vagas para pessoas maiores de 18 anos.

Serão 600 oportunidades para homens e mulheres, com e sem experiência, conforme critérios da empresa contratante.

Os interessados devem comparecer com cópias do currículo atualizado. As senhas são limitadas.

As vagas disponíveis são para os cargos de auxiliar operacional de logística, operador de telemarketing receptivo, diarista, auxiliar de armazenagem, controlador de acesso (CNH AB), auxiliar de produção, operador de telemarketing ativo de cobrança e operador de telemarketing ativo de retenção.

O PAT Carapicuíba fica dentro do Ganha Tempo, no Plaza Shopping Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 19, Vila Dirce).