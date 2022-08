Quinta-feira terá Feirão de Emprego em Osasco com mais de 1 mil vagas

Quinta-feira terá Feirão de Emprego em Osasco com mais de 1 mil...

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) da Prefeitura de Osasco realizará nesta quinta-feira (25), das 8h às 20h, no Campus da Faculdade Anhanguera, na Vila Yara, a primeira Feira do Emprego, Qualificação e Empreendedorismo.

O evento, que recebeu o nome de “Expo Emprego” contará com mais de 30 empresas expositoras, várias palestras e painéis de debates. Para participar das atividades é aconselhável fazer um credenciamento antecipado por meio do link https://linktr.ee/expoemprego.

Haverá ainda um grande Feirão de Empregos, com mais de 1 mil vagas (única atividade que precisa agendar no 156). O agendamento prévio deve ser realizado a partir das 8h desta segunda-feira (22) no telefone fixo (11) 3651-7080. Serão 2.400 lugares para agendamento.

Confira a Programação completa do Feirão de Emprego em Osasco:

Painéis e palestras

9h – Painel: Como profissionais da saúde podem se preparar para melhor atender a população LGBTQIA+ /

10h – Painel: O desafio do novo perfil profissional /

11 – Palestra: Inteligência Emocional /

14h – Palestra: A importância da qualificação profissional: dicas para sua carreira /

15h – Palestra: A economia solidária como alternativa de geração de renda numa conjuntura de crise da economia ortodoxa /

16h – Palestra: Empreendedorismo como opção de carreira /

17h30 – Painel: A importância da inclusão da PcD no mercado de trabalho contemporâneo /

18h – Mesa da ACEO: Empreendedorismo Feminino /

19h – Palestra: Os desafios da engenharia e arquitetura no Mercado de Trabalho contemporâneo /

19h – Painel: O desafio do novo perfil profissional /

19h30 – Palestra: Caminhos para o desenvolvimento /

Oficinas

Das 9h às 11h

1) Como está o nível do seu estresse?

2) Como se preparar para entrevista de emprego?

3) Entendendo o processo seletivo na visão do RH?

4) Montando seu CV

Das 16h às 18h

1) Como está o nível do seu estresse?

2) Como se preparar para entrevista de emprego?

SERVIÇO

I Expo Emprego em Osasco

Dia: 25/8 / Horário: das 8h às 20h

Local: Campus da Faculdade Anhanguera

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1325, Vila Yara