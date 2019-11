“Quinzena Black Friday” oferece descontos na matrícula e mensalidades no UNIFIEO

O Centro Universitário FIEO – UNIFIEO promove, até 08 de dezembro, a “Quinzena Black Friday”, com condições exclusivas de descontos em matrículas e mensalidades para o ano de 2020.

A promoção faz parte do Programa de Incentivo à Educação e estará válida para os candidatos aprovados nos processos seletivos para ingresso no 1º semestre de 2020, nos cursos presenciais e EAD de Licenciatura em Geografia, História, Matemática e Letras. Para esses cursos as parcelas serão de R$ 249,00 durante o próximo ano.

Já para os demais cursos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo, presenciais e EAD haverá vale-desconto na matrícula de R$ 500,00 (cursos presenciais) e R$ 100,00 (cursos EAD).

As inscrições podem ser realizadas no campus Vila Yara, na Av. Franz Voegeli, 300, Osasco; ou pela internet, em vestibular.unifieo.br ou unifieo.br. Mais informações: 3681-6000.