R$ 18 milhões: mansão de Boca Rosa na Granja Viana tem aquário com tubarões e cinema

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, de 28 anos, comprou uma mansão luxuosa na Granja Viana, bairro nobre de Cotia. Segundo o “Uol”, o imóvel está avaliado em R$ 18 milhões e conta com um super aquário com tubarões entre os atrativos.

publicidade

A propriedade de Boca Rosa é quase toda revestida de vidro e conta com sala de cinema, lareira, sauna, espaço para spa, salão de jogos, salão de festas, academia e um canil com ar condicionado. O imóvel tem também tanques de água salgada com corais, peixes e tubarões.

“É a minha casa, gente! Comprei a minha casa!”, comemorou Bianca, nos Stories do Instagram, na noite desta segunda-feira (1º), quando voltou às redes sociais após um mês offline. Em seu canal do YouTube, a empresária publicou ontem também um vídeo comentando sobre os motivos que a levaram a sair de cena por um tempo: para cuidar de sua saúde física e mental. A mãe do bebê Cris explicou que passou por uma cirurgia para retirar as amígdalas e outro procedimento no nariz, e precisava de repouso e férias das redes sociais.

publicidade

No mesmo vídeo, ela conta que se mudou para a mansão nova na terceira semana de descanso. “Realizei um dos maiores sonhos da minha vida, que foi comprar a minha casa”, afirmou. “Quando cheguei aqui com a minha família, eu parava, olhava e pensava: ‘estou aqui mesmo?’. Porque foram 12 anos para eu conseguir conquistar e é a casa mais incrível que já vi”, completou.

Bianca disse que já preparou um tour pela casa e vai compartilhar com seus fãs e seguidores em breve. No instagram, Bianca Andrade também celebrou o retorno aos trabalhos e a conquista do imóvel. “Abril de 2023, essa com certeza será uma data inesquecível. Por inúmeros motivos que são até difíceis de descrever. Antes de tirar esse mês off, fiquei curiosa para descobrir qual Bianca iria conhecer e eu CONHECI! Na verdade, REconheci”, escreveu ontem (1º).

publicidade

“Se você me perguntar se valeu a pena [a pausa de quatro semanas], a minha resposta é simples: se hoje eu me sinto muito mais leve, calma, presente e em paz, é sinal de que valeu mais do que tudo. Agora tô de voltaaaaaa! Bora matar essa saudade”, completou a nova moradora da região nobre Cotia.

LEIA TAMBÉM//