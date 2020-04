R$ 70 por aluno: detalhes do Cartão Merenda em Osasco devem ser divulgados esta semana

A data para o início da distribuição e os detalhes sobre como vai funcionar o “Cartão Merenda em Casa” nas escolas da rede municipal de Osasco devem ser divulgados esta semana pela Prefeitura.

Será disponibilizado um crédito de R$ 70 por criança matriculada nas escolas do município para a compra de alimentos no período de suspensão das aulas provocado pela pandemia do novo coronavírus.

“Essa semana a agente finaliza outra importante medida, que é o Cartão Merenda em Casa. Nosso objetivo é atender 70 mil crianças com essa ação”, afirmou o prefeito Rogério Lins em transmissão de vídeo ao vivo na noite deste domingo (19). “A pessoa vai poder comprar frutas, verduras, legumes, alimentação da marca que ela quiser, da preferência que ela quiser”, completou o prefeito.