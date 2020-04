R$ 70 por aluno: Prefeitura de Osasco abre cadastramento para cartão Merenda em Casa

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, divulgou na manhã desta sexta-feira (24) um site no qual os interessados podem fazer o cadastramento para o cartão Merenda em Casa, que vai conceder R$ 70 mensais por aluno matriculado na rede municipal durante o período de suspensão das aulas causado pela pandemia do novo coronavírus.

Para ter acesso ao benefício, é necessário o cadastro do CPF do responsável no site: www.recadastramento.osasco.sp.gov.br.

Nos dias 27 e 28 de abril as escolas municipais estarão abertas, das 8h às 17h, para realizar o cadastramento presencial, para familiares que não conseguiram realizar em suas residências o cadastro on-line. Essa iniciativa funcionará somente durante a pandemia.