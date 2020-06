R$ 724 por mês: inscrições para programa emergencial em Carapicuíba começam nesta quarta-feira (3)

Começa nesta quarta-feira (3) o prazo para inscrições no processo seletivo de nova fase do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, da Prefeitura de Carapicuíba. Os bolsistas vão receber bolsa-auxílio no valor de R$ 724, vale-sacolão e vale-transporte.

São 170 vagas, das quais 119 para homens e 51 para mulheres. O período do programa é 180 dias, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

Os bolsistas selecionados participarão de atividades de capacitação ocupacional e cidadania, desenvolvendo suas atividades práticas junto aos órgãos da administração.

Como se inscrever no processo seletivo do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego em Carapicuíba:

O prazo para se inscrever Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, da Prefeitura de Carapicuíba, vai de 3 a 10 de junho, no site da RBO Concursos.

O candidato precisa ter entre 18 e 59 anos. Também é necessário apresentar condições físicas para o pleno exercício das atividades, estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais, não ter rendimentos próprios, comprovar que está desempregado há pelo menos um ano, residir em Carapicuíba há, no mínimo dois anos.

Para validação da inscrição o candidato deverá encaminhar a documentação necessária para o e-mail ps3bolsista@carapicuiba.sp.gov.br a fins de comprovação dos requisitos.

Clique aqui e leia o edital do processo seletivo na íntegra.