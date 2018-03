Radares de Osasco podem voltar ainda este ano, diz secretário

Em entrevista ao Portal Visão Oeste, o novo secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Osasco, Osvaldo Verginio, revelou que, possivelmente, os radares voltem a funcionar ainda este ano.

Segundo Osvaldo, o secretário de transporte anterior à sua gestão já havia feito a licitação, que está caminhando sem problemas para o processo de aprovação.

A cidade de Osasco está sem radares desde o final de 2016, quando o contrato com a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos não foi renovado.

Atualmente, Osasco conta com o Centro de Operações Integradas (COI), inaugurado em dezembro de 2017, que tem como objetivo facilitar os trabalhos realizados pela GCM, polícias Civil e Militar, a partir de 64 câmeras de monitoramento em 268 ruas e avenidas da cidade. O COI, no entanto, não faz aplicação de multas de trânsito, sendo utilizado prioritariamente para identificação de veículos roubados, identificação de crimes, identificação facial de pessoas e monitoramento inteligente do trânsito para maior fluidez.