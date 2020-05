Rádio comunitária anuncia gratuitamente comércios de Santana de Parnaíba

O prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, anunciou, nesta terça-feira (5), que a rádio comunitária Viva 87,5 FM vai divulgar gratuitamente os comércios do município durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os comerciantes interessados em anunciar os seus negócios na rádio devem enviar uma mensagem para a página oficial da Rádio Viva no Facebook.

A mensagem deve conter o nome fantasia do negócio, nome completo e telefone do proprietário, telefone do comércio, endereço comercial, redes sociais, site, um breve relato do negócio e o slogam do comércio.

Publicidade

Mais informações podem ser obtidas diretamente na página da Rádio Viva.