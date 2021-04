Radioactive: filme que conta jornada científica de Marie Curie chega à Netflix na quinta (15)

O filme Radioactive (2020) chega ao catálogo da Netflix na quinta-feira (15). A produção biográfica dirigida por Marjane Satrapi conta a trajetória da cientista Maria Skłodowska-Curie, mais conhecida como Marie Curie, que foi a primeira mulher a receber o prêmio Nobel de Física e a única a conquistar um segundo Nobel, de Química, na história.

Em Radioactive, Marie enfrenta uma série de dificuldades para conseguir apoio financeiro em suas pesquisas por ser mulher. Sua história começa a mudar quando ela conhece Pierre Curie, com quem ela se casa.

O trabalho de Marie e Pierre na área da pesquisa resultou em grandes trabalhos, mas a dupla chegou ao auge do sucesso com a Teoria da Radioatividade (que derivou o nome à produção) e com a descoberta de dois elementos químicos: o Polônio e o Rádio.

Assista ao trailer de Radioactive, que também já está disponível no Amazon Prime Video:

