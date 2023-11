Ranking mostra melhores empresas para trabalhar em Barueri e região; confira

A consultoria global Great Place to Work (GPTW) divulgou neste mês de outubro a edição 2023 das melhores empresas para trabalhar na região. Com sede em Alphaville, Barueri, a Arcos Dourados (McDonad’s) lidera entre as grandes empresas. A Livelo, que também tem escritório em Barueri, está no topo entre as médias.

A maioria das empresas apontadas como as melhores para trabalhar na região ficam na região de Alphaville. De Osasco, destaca-se o Bradesco, instalado na Vila Yara, que aparece na 17ª colocação. Cotia, Santana de Parnaíba e Itapevi também têm empresas no ranking, com AstraZeneca em sexto lugar, Embracon na segunda posição e Cacau Show na vigésima.

TOP 10 das melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região*:

Grandes

Empresa / Cidade

1º Arcos Dorados (McDonald’s)

2º Embracon

3º Cielo

4º BRQ Digital Solutions

5º GFT Brasil

6º AstraZeneca

7º Boa Vista

8º Keeggo

9º Bradesco Seguros

10º Alelo

Médias empresas

1º Livelo

2º Strattner

3º Pitney Bowes Brasil

4º Assurant

5º Edenred Soluções de Pagamentos

6º Hilti

7º Smiles Fidelidade S.A

8º Epharma PBM do Brasil

9º Yaman

10º SOFTTEK

* Fonte: consultoria global Great Place to Work (GPTW)