Rapaz com deficiência intelectual vai dar uma volta no condomínio e desaparece em Santana de Parnaíba

Renan Viana de Abreu, de 31 anos, que mora na Aldeia da Serra, em Santana de Parnaíba, está desaparecido desde sábado (5). Ele tem deficiência intelectual e saiu para tomar um ar no condomínio onde vive com a família e não retornou para casa.

Renan usava camisa azul, shorts jeans e tênis preto da Adidas quando saiu, por volta das 15h. “Ele pediu para sair um pouco porque está difícil ficar isolado em casa o tempo todo, né? Então ele foi dar uma volta pelo condomínio, como sempre faz. Só que dessa vez, ele não voltou para casa”, disse Vessia de Abreu, mãe do rapaz, ao Visão Oeste.

“Se ele tivesse saído pelo portão principal do condomínio, a gente ia saber porque só dá para sair com a digital. Mas a digital dele não foi registrada como se ele tivesse saído, então a gente não sabe o que aconteceu”, completou.

Os familiares já registraram boletim de ocorrência do desaparecimento, procuraram por Renan nos hospitais da região e até no necrotério, mas até o momento, não têm informações sobre o paradeiro do rapaz.

Quem tiver informações que possam ajudar a família a encontrar Renan pode entrar em contato por meio dos telefones (11) 99337-3444, ou (11) 4192-4807, ou (11) 99311-6991, ou ainda entrar em contato com a Polícia Militar no 190, ou Disque Denúncia 181.