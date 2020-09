Homem de Barueri que estava desaparecido é encontrado

Bruno Cavalcante Chiminazzo, morador de Barueri, foi localizado na noite desta terça-feira (22), e já está com a família. Ele estava desaparecido desde o dia 17 de setembro.

publicidade

De acordo com Matilde Chiminazzo, mãe do rapaz, Bruno está desnorteado e confuso. Por esta razão, a família não sabe ainda o que teria acontecido com ele.

Nas redes sociais, Matilde agradeceu a todos que ajudaram na busca por seu filho. “Deus os abençoe! Obrigado pelas orações e pelos compartilhamentos, Essa força trouxe o Bruno de volta”.

publicidade

…

Leia também: