Raposo Shopping agora tem espaço gratuito para coworking com Wi-Fi

Antenado às tendências, o Raposo Shopping acaba de inaugurar um espaço para coworking, disponível gratuitamente aos clientes. Com a novidade, os visitantes podem trabalhar com todo o conforto, fazer novos contatos e até realizar reuniões no novo serviço do empreendimento.

O espaço possui mesas e cadeiras, com capacidade para atender até 10 pessoas simultaneamente. Possui, ainda, tomadas para carregamento dos celulares e notebooks, Wi-Fi grátis, além de uma máquina com venda de bebidas e snacks.

O coworking está localizado no piso São Paulo, com horário de funcionamento igual ao do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Para proporcionar maior comodidade ao público, o Raposo Shopping também oferece estacionamento gratuito de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 12h até às 14h30 com consumação mínima de R$ 35 nas lojas de alimentação.

Serviço

Coworking gratuito

Onde: Piso São Paulo do Raposo Shopping (Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo)

