Raposo Shopping ganha espaço para ações e cursos gratuitos em parceira com Senac

O Raposo Shopping acaba de ganhar um novo espaço reservado para a realização de cursos e workshops gratuitos, além de diversas ações sociais: Espaço Criatividade & Ação. As atividades serão oferecidas em parceria com o Senac Taboão da Serra.

No dia 31, das 14h às 17h, em comemoração ao Dia Nacional da Saúde e Nutrição, o público terá acesso à orientação nutricional gratuita sobre alimentação saudável. No dia 8 de abril, das 14h às 15h30, será a vez de transformar a criatividade e desenvolver as habilidades manuais em favor da possibilidade de uma nova fonte de renda extra com a oficina de produção de colar.

Para encerrar esse primeiro ciclo da programação, um barista profissional vai abordar os diferentes tipos de cafés e as harmonizações mais infalíveis, com direito à degustação, em alusão ao Dia Mundial do Café. O workshop será realizado no dia 13 de abril, das 15h às 16h30.

Para participar, os interessados devem fazer a inscrição por meio do WhatsApp (11) 3732-5002 ou no espaço Atendimento ao Cliente, localizado no Piso São Paulo do Raposo Shopping. Serão permitidas até 15 pessoas por sessão.

Serviço

Espaço Criatividade & Ação no Raposo Shopping

Onde: Piso São Paulo

Dia Nacional da Saúde e Nutrição – Orientação nutricional sobre alimentação saudável dia 31 de março, das 14h às 17h //

Oficina de produção de colar dia 8 de abril, das 14h às 15h30 //

Dia Mundial do Café – harmonização de café dia 13 de abril, das 15h às 16h30

Inscrições: Atendimento ao Cliente, localizado no Piso São Paulo, ou através do WhatsApp 11 3732-5002 // Capacidade: até 15 pessoas por sessão