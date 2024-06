Raposo Shopping oferece abafador de ruído e cordão de identificação a autistas

O Raposo Shopping, localizado às margens da Rodovia Raposo Tavares, na zona Oeste de São Paulo, passou a disponibilizar abafador de ruído e cordão de identificação a clientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa visa oferecer-lhes mais conforto durante o passeio.

Para ter acesso aos serviços, os clientes devem comparecer ao balcão de informações com documento de identificação, carteirinha comprovando que a criança é autista e assinar um termo de responsabilidade pelos itens emprestados durante a permanência no empreendimento.

O shopping dispõe também de vagas no estacionamento para autistas. Os espaços ficam no G1 próximo às entradas do shopping e são identificados com uma placa e desenho de peças de quebra-cabeça.

O Raposo Shopping fica na Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista